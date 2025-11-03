今週は断捨離がラッキーアクション。思い切って捨てることで反対に入るものが増えそう。健康は喘息などアレルギーに注意を。寝室など常に空調管理を抜かりなく。また、金運は保険や生活費を見なすと安定します。恋愛は出会い運が◎特に誘われた場所に運命が潜んでいます。