ドジャースは２日（日本時間３日）、球団史上初となるワールドシリーズ連覇から一夜明け、敵地のカナダ・トロントから本拠地・ロサンゼルスに帰るチャーター機内の様子を公式ＳＮＳで公開。大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２３）、シリーズ３勝を挙げてＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）らがトロフィーを抱きかかえる姿がアップされた。日本人選手では０９年の松井秀喜（ヤンキース）以来のワールドシリーズＭＶＰ