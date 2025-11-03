お風呂場で思わぬ「危険生物」に遭遇した母親の投稿が、Threadsで話題となっている。舘野美絵さん（@peatyemy）が「こいつらが浴槽で待ち構えていて、死にかけました…」と投稿した画像は16万表示を記録し、「お風呂も安全ではなくなりましたね笑」「噛まれたら死ぬやつ笑」などのコメントが寄せられた。子どもたちが残していった驚きの置き土産について、舘野さんに話を聞いた。【写真】お風呂に沈む“危険生物”の正体はコレ！