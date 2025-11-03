アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の小泉遥香が公開したコーデショットが、ファンを沸かせている。３日までにインスタグラムで「最近のお洋服たち親友ちゃんに、最近全部ビジュいい！ってお褒めの言葉をいただきました笑」とつづると、コーデショットをアップ。オフショルにショートパンツをあわせ、ロングブーツを履いた姿などが披露され、「調子に乗ってます」と続けた。この投稿には「大人っぽくて可愛い！