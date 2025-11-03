今回、Ray WEB編集部はしつこい人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・奈々は恋人を欲しがる大学生。ある日マッチングアプリで出会った男性・ヨウヘイと、連絡を取るようになるのですが……？ヨウヘイのあまりのしつこさに、マッチを解除した奈々。しかし彼は、彼女のSNSまで特定してフォローしてきました。このあと奈々はどうなるのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部