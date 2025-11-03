H&M Moveが贈るこの冬の新作「スキーコレクション」は、ゲレンデでの機能性とアプレスキーでも映えるファッション性を両立した洗練のラインナップ。ウィメンズ・メンズ・キッズの各ラインに加え、アクセサリーも充実しています。動きやすさと美しさを兼ね備えたアイテムが、冬のスタイルをより自由にアップデートしてくれます♡ 機能性とデザインを融合したH&M Moveのスキーウェア