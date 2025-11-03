株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、夫婦の営みをする場所は「寝室」が最多となりました。では、どちらから誘うことが多いのでしょうか。【写真】場所は「寝室」が圧倒的、2番目は調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1472人、女性1528人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。