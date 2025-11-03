75歳のAさんは、現役の会社員です。仕事では部下に的確な指示を出しつつ、自身も営業先に出向いて新規契約を取りに行く頼れる存在です。その働きぶりや見た目の若々しさから、部下や得意先に年齢を言うと「Aさんは60歳くらいだと思ってた！」と驚かれることも多々あります。【写真】天皇皇后両陛下の「御料車」に見慣れぬナンバープレートが……プライベートでは、昨年新しいコンパクトカーを購入し、見た目や運転ぶりからも衰えを