仏RFIの中国語版サイトによると、カナダのカーニー首相は1日、中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席との会談について、両国関係における「転換点」となり、両国間の長年の緊張が緩和されることを期待していると述べた。両国首脳は10月31日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれている韓国・慶州で会談した。両国首脳間の公式会談は2017年以来。カーニー氏によると、習氏は会談で「最近、中加双方の共同努力により