「第２７回読売旗争奪小樽日曜リーグ野球」（読売新聞社、報知新聞社など後援）の閉会式が１日、小樽朝里クラッセホテルで行われた。５か月間のリーグ戦の末、サンデーが２度目の優勝を果たした。チーム順位、個人賞は以下の通り。▽順位〈１〉サンデー〈２〉ウォセカムイ〈３〉案山子〈４〉ＳＭＤストロングス〈５〉ダイナマイト〈６〉スマイルズ▽最優秀選手賞笈田康明（サンデー）▽優秀選手賞堀井拳汰（ウォセカム