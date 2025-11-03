２日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（土曜・午前１１時５５分）に、「ＳｎｏｗＭａｎ」の向井康二がゲスト出演。グループに関西から加入した当時を振り返った。お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹とはバラエティー番組で、俳優の満島真之介とはドラマ「白い巨塔」で共演していた向井。「最初は寂しくなかった？」と問われると、「寂しさはないです。メンバー全員優しかったんで。来てよか