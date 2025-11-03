シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ ブルージェイズは、32年ぶりの世界一にあと一歩届かなかった。ワールドシリーズ最終第7戦は延長11回の末、ロサンゼルス・ドジャースに4対5で敗戦。 激闘の末に王座を逃したが、