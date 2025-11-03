【全5回の第4回】「抱き合わないで踊るダンスは、お互いに相手を値踏みする」――昭和のダンスホールには、そんな“勝負の空気”が漂っていた。昭和7年生まれの作家・五木寛之さんは、戦前・戦中・戦後を通して「昭和百年」の大半を生き抜いてきた人物だ。そんな五木さんが語る昭和の記憶には、“街の息づかい”が詰まっている。最新刊『昭和の夢は夜ひらく』（新潮新書）から5回に分けて紹介する本企画、第4回は、昭和30年