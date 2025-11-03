彼のためを思って言ったのに…。そんな“優しさのつもり”が、実は彼の心を冷ましているかもしれません。恋愛で起こりがちなすれ違いは、悪意ではなく“気遣いのすれ違い”から生まれるものです。そこで今回は、一見優しげだけど実は彼氏の心を冷ます“気遣いワード”を紹介します。「無理しないでね」は“会いたくない”と聞こえる彼の忙しさを気遣うつもりの「無理しないでね」の一言。でも男性は、「本当はもう冷めてるのかな」