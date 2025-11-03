「ダイエットしても下腹だけ残る」「姿勢が悪くてお腹が出て見える」──そんな悩みを感じている人に試してほしいのが、椅子に座ったままできる簡単エクササイズ【ニーレイズダブルレッグ】。腹直筋と腸腰筋という“お腹痩せの鍵”となる２つの筋肉を同時に刺激し、たるみを引き締めながら姿勢も整えるエクササイズです。下腹のもたつき解消に効果を期待できます。腹直筋と腸腰筋を同時に鍛える“下腹リセット習慣”腹筋の表層にあ