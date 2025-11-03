「食事制限は苦手」「我慢すると続かない」--そんな人にこそ試してほしいのが、“サラダ→スープ→主食”の順番で食べるだけの【簡単ダイエット】。30代会社員のYさん（仮名）はこの習慣を３ヶ月続けて、体が軽くなり、ウエストまわりもスッキリ。血糖値の急上昇を防ぎ、自然と食べすぎを抑えるこの方法は、“我慢ゼロで太りにくい体”をめざす人にピッタリです。食べる順番を変えるだけで“自然に満腹”にYさんが取り入れたのは、