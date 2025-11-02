ニットとスカートのコーデは、秋冬の定番中の定番。でも、シルエットや素材の選び方を間違えると、一気に「おば見え」してしまう危険性もあるのです。そこで今回は、【若返り効果】と【スタイルアップ効果】を得られる「アカ抜けコーデテク」を紹介します。“ゆる×ふわ”の全身ボリュームは“着膨れ＆おば見え”のもと秋冬にありがちな「ゆるニット×ふんわりスカート」。一見フェミニンで可愛いけれど、実は体のラインがぼやけて