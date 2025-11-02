年齢とともに気になり始める「腰まわりの贅肉」の原因のひとつが、姿勢の崩れや体幹の筋力低下です。そこでおすすめなのが、代表的なピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】。寝たままできるシンプルな動きで、インナーマッスルを効率よく刺激し、代謝アップにも効果的。腰まわりをスッキリ引き締めながら姿勢を整え、“細見えシルエット”を叶えます。腰まわりの贅肉は「姿勢の崩れ」から生まれる体重は変わらないのに腰ま