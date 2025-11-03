ニューヨーク・ポスト紙は2日（日本時間3日）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）のサマンサ夫人が同日に行われたニューヨーク・シティー（NYC）・マラソンを完走したと報じたジャッジは26.2マイル（約42.195キロ）のレースを走り終えた夫人を満面の笑みで抱きしめ、完走を祝福。33歳のサマンサ夫人はベテランのランナーで、記録は3時間32分34秒だったという。ジャッジはここ数年、サマンサ夫人のNYCマラソン出場