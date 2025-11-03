ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの“リラックスショット”を投稿した。1日（日本時間2日）、大谷は敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。中3日での先発マウンドで投げては2回1/3を5安打3失点ながら打っては初回に中前打、5回に右前打をマーク。自身初のWS連覇を達成した。快挙から一夜明け