12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。2日は、青森、岩手、宮城、福井の決勝が行われました。青森山田と八学野辺地西の決勝。夏のインターハイ予選では、名門の青森山田に対し八学野辺地西が勝利を飾っていました。青森山田は先制を許したものの、後半に2得点を奪い2−1の逆転勝利。夏の敗戦の雪辱を果たし、29大会連続31回目の選手権出場を決めました。岩手では、専