Snow Man向井康二（31）が2日、都内で森崎ウィン（35）とのダブル主演映画「（LOVE SONG）」（チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。ステージに上がると開口一番「タイ語と日本語の二刀流、向井康二です」と声を張り、「先ほどドジャース優勝しました。ありがとうございます！」と叫びながら祝福。満面の笑みを見せ、観客を沸かせていた。向井はタイ、森崎はミャンマーと、東南アジアにルー