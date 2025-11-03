映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、JUNON演じる杉下京太郎の誕生日、JUNONが所属し主題歌「Stay Strong」も担当するBE：FIRSTの結成4周年の記念日である本日11月3日に、水上恒司演じる主人公・桜遥と、JUNON演じる杉下が、激しく拳を交えるド迫力アクションシーンを含む特別映像が解禁された。【動画】寡黙な“杉下JUNON”が“防風鈴”キャストの前では饒舌にトーク！映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』特