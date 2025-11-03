今日3日(月:文化の日)の関東甲信は、広く晴れるが、所々でにわか雨がありそう。山沿いでは雪の所もあるため、峠道は冬の装備を。午後は北よりの風が強まり、「木枯らし1号」の可能性も。お出かけは暖かい服装で。晴れても急な雨に注意山沿いは雪の所も今日3日(月・祝)は冬型の気圧配置となり、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、関東甲信では、夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定になるでし