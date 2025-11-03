大泉洋が主演を務め、野木亜紀子が脚本を手掛けるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が早くも大きな話題を集めている。先が読めないストーリー展開と芸達者なキャスト陣が繰り広げる掛け合いにSNSが大いに盛り上がる中、抜群の存在感を放つのが13年ぶりに民放連ドラ出演を果たした宮崎あおいだ。物語のキーパーソンともいうべきヒロイン・四季を演じる宮崎に、演じていてとても楽しいという本作につ