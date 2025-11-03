田中碧がブライトン戦にスタメン出場イングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間11月1日にプレミアリーグ第10節でブライトンと敵地で対戦し、0-3で敗れた。日本代表MFの田中碧は2試合連続の先発出場を果たすも、チームが敗れたなかで現地メディアから「またも最高の状態ではなかった」といった評価を受けた。ブライトンの日本代表MF三笘薫がメンバー外となったことで日本人対決は実現しなかったなかで、田中は3センターハ