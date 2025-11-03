アジア太平洋経済協力会議（APEC）の会期中に韓国を訪問したエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）の約束に世界が注目している。韓国政府と企業にグラフィック処理装置（GPU）26万枚を供給するという約束だ。GPUは人工知能（AI）時代の戦略資産だ。1枚当たり3万〜4万ドルと高価だが、代金を上乗せしても買えない。各国がGPU確保に死活をかけている背景だ。韓国が26万枚のGPUを確保することで米国と中国に続き世界