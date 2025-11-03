韓国慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を契機に行われた韓・米・中3カ国の連続首脳会談など、李在明（イ・ジェミョン）政府の「メガ外交イベント」が幕を閉じた。米国とは関税交渉の妥結に加え、韓国の原子力潜水艦導入について共感を形成し、中国とは二国間関係の回復に重点を置き、「民生」中心の経済協力に向けた地ならしをした。「安米経中（安保は米国、経済は中国に依存）」の時代は終わっ