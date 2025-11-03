・日本海側は雨とカミナリに注意・太平洋側もにわか雨に注意東北と北陸〜山陰は雨になりそうです。カミナリが鳴って、雨が激しく降るところがありそうです。関東や東海、近畿は晴れますが、所々でにわか雨があります。急な雨にご注意ください。北海道と山陽、四国、九州、沖縄は晴れて行楽日和になりそうです。【予想最高気温】日本海から冷たい空気が流れ込むため、日本海側は2日より寒くなりそうです。太平洋側は2日と同じくらい