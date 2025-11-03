球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが２日（日本時間３日）、チャーター機でカナダ・トロントからロサンゼルスへ帰国の途についた。球団は機内の様子を公開。山本由伸投手は優勝トロフィーを抱いて眠り、大谷翔平投手が優勝トロフィーを抱いて笑みを浮かべる様子などを公開した。昨年に続き、フリーマンはトロフィーを抱きながらぐっすり。ベッツらも一様に笑顔だ。３勝３敗で迎えた第７戦を勝ちきったこと