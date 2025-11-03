日経平均は最高値を更新し株式市場は絶好調だ。しかしこの5年で何度も暴落を経験している。経済評論家の頼藤太希氏は「株価暴落時に強い資産をポートフォリオに組み込んでおくのが得策。資産を守りながら増やすには、株式と金を最適配分で保有するのが有効だ」という――。写真＝iStock.com／nespix※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nespix■暴落リスクに強い金が史上最高値を更新中日経平均、TOPIX、S＆P500など史上最高