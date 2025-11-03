第79回毎日出版文化賞が3日付で発表された。贈呈式は12月15日、東京都内で行う。賞金は各100万円（特別賞を除く）。【文学・芸術部門】金原ひとみ著「YABUNONAKAヤブノナカ」（文芸春秋）【人文・社会部門】松隈洋著「未完の建築前川国男論・戦後編」（みすず書房）【自然科学部門】藤井一至著「土と生命の46億年史土と進化の謎に迫る」（講談社）【企画部門】「完全版土地」全20巻の翻訳完結（クオン）【特別賞】押川