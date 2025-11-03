突然ですが、「EC」が何の略か知っていますか?インターネットコマースやeコマースともいいます。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Electronic Commerce（電子商取引）」でした！ECは、「Electronic Commerce」の略。日本語では「電子商取引」と呼ばれています。インターネット上でモノやサービスを売ったり買ったりする仕組みのことをいい、普段のネットショッピングも立派なECです。Amazonや楽天、メルカリなど、私た