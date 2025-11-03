韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「재미있어요（チェミイッソヨ）」の意味は？「재미있어요（チェミイッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、映画やイベントのポジティブな感想を言うときの言葉です！「재미있어요（チェミイッソヨ）」はどういう意味なのでしょ