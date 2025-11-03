10月26日にマレーシアで開かれたASEAN首脳会議を皮切りに、同28日の日米首脳会談、同30日の日韓首脳会談、同31日の日中首脳会談と、怒濤の外交スケジュールを無事にこなした高市早苗総理。しかし、その足元を見れば政権基盤は脆弱そのもの。延命のためになりふりかまわず突き進む彼女に、未来はあるのかー。久江雅彦（共同通信社特別編集委員）ひさえ・まさひこ／'63年、千葉県生まれ。早稲田大学を卒業後、毎日新聞社を経て、'92