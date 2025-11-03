検地の様子。役人が田畑の面積や収穫量、所有者を調査した＝松本市立博物館提供 米は日本人にとって、ほかの食べ物と違う特別なものだ。その背景を「日本史は、いわば米と治水の歴史」と表現するのが、京都府立大京都和食文化研究センターの佐藤洋一郎客員教授（農学）だ。日本人と米のつながりをひもといてもらった。(聞き手・藤崎麻里）食べ物が十分なかった時代、食べてすぐ元気がでる米は夢のような食品だったと思