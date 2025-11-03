いよいよ気温も下がり、暖かい室内でゆっくり過ごしたい今日このごろ。こんな季節には、読書に時間を費やして、心を豊かにしてみては？おすすめの新刊4冊を紹介します。『エピクロスの処方箋』夏川草介／水鈴社／1980円これはこれは。私設の直木賞候補です。妹の遺児龍之介と暮らす独身医師、雄町哲郎（マチ先生）。彼は明朗で剛胆な花垣と共に82歳の患者の難手術に挑む。というのがプロットの山場だが、日常や感情の起伏を