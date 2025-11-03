沢口靖子が主演する月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）が視聴率や配信の再生数などで苦戦している。その理由と、主演ドラマ『科捜研の女』（テレビ朝日系）にひと区切りをつけた沢口の今後についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】「合っていない」と厳しい声が上がる刑事役の沢口靖子。他、「東宝シンデレラ」受賞者の福本莉子と沢口靖子のツーショットなども＊