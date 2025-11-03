幼い頃から不安や恐怖で体の緊張度が高まるとよく感じた〈おしっこしたくなるような気持ち〉や、ストレスが極度にかかると現われる〈心がふわーっと浮き上がるような気持ち〉……。そんな〈名前のわからないさまざまな感情の中で、私は自分だけの名前づけをコツコツと続けてきた〉と、目下国際的にも高い注目を集めるマルチアーティスト、イ・ランさんは、最新エッセイ集『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』に書いている