東北・北海道を中心に、熊被害が相次いでいる。人々が震えるのは、山中どころか、市街地で襲われるケースが多発していることだ。そもそも熊は「狩りが苦手」で「主食は木の実や樹木、肉食は魚や昆虫が基本」だという生態がある。なのになぜ、人里に近づくようになったか。近現代の熊被害をまとめた別冊宝島編集部編『アーバン熊の脅威』では、市街地に現れる"アーバン熊"誕生の背景を分析。それによれば、昭和時代、一度は絶滅