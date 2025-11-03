各チーム残すは4試合となっているサッカーJ2リーグは、2日（日）に第35節10試合が行われました。首位水戸ホーリーホックが13位ヴァンフォーレ甲府に勝利。2位V・ファーレン長崎は8位のジュビロ磐田に敗戦。3位ジェフユナイテッド千葉は11位北海道コンサドーレ札幌に5得点を奪って快勝。4位ベガルタ仙台はFC今治に3失点を喫し敗戦。5位徳島ヴォルティスと7位サガン鳥栖は0−0の引き分け。6位RB大宮アルディージャはブラウブリッツ秋