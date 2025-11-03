元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が１０月３１日付で自身のＳＮＳを更新。ハロウィーンショットを公開した。「ＨａｐｐｙＨａｌｌｏｗｅｅｎ」とつづり、仮装した姿を投稿。全身黒のコーディネートで猫耳を着用し、目から上だけを写した姿や、手を顔付近まで挙げて、ポーズを取る様子を披露した。この投稿にファンからは「かわいい黒猫」「ズルいな」「魔女の宅急便のジジみたい」「はい、優勝」といったコメント