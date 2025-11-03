2025年10月15日(水)、BRADELIS COUTUREから新しい秋冬コレクションが登場中です。「Dress up」をテーマに、華やかで魅力的なランジェリーが揃いました。3つのシリーズ「Garland」「Mellow」「Proud」それぞれが、特別な輝きや力強さ、華やかさを放っています。すべてのシリーズがランウェイを歩くような気分をもたらします。 「Garland」－永遠に煌めく優美なライン Garland Wire Bra 6