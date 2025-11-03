いつ起こるかわからない「災害」。そんな災害に対する備えを日頃から意識することは重要です。そんな備えの中でも災害時の愛犬に対しての備えはどうすればいい？そんな疑問をいぬのきもち公式インスタグラム（@inu.no.kimochi.official）がいぬのきもち獣医師相談室に寄せられた相談内容に回答するかたちで紹介しています。【画像】災害時に備えて愛犬のために準備すること愛犬の飼い主さん必見！▽ 災害時に備えて何を準備すれば