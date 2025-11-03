干物や塩漬け（塩干品）を製造する企業の倒産がジワリと増えている。2025年1-9月の倒産はすでに6件に達し、2004年以降の年間最多を更新した。倒産原因は、6件のうち5件が「販売不振」だ。売れない上に、コスト高や人手不足などのコストアップが圧し掛かっている。また、負債1億円以上が4件と中堅クラスの倒産が目立つのも特徴だ。農林水産省によると、干物や塩漬けの生産量は、10年間で約4割減少した。若者や子供の塩干物離