タマネギの生産量日本一を誇る北見市でタマネギを味わい尽くすイベントがきのう初めて開催され、多くの人でにぎわいました。「北見たまねぎまつり」は日本一の生産量を誇る「北見たまねぎ」をより多くの人に知ってもらおうとことし初めて開催されました。地元産のタマネギを100円で詰め放題できるブースは大人気でした。（参加者）「もう袋が破れるまで限界まで。30個以上は入ってますよね。」さらに、スティック状のオニオ