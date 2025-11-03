札幌市中央区のサッポロファクトリーでは毎年恒例の「ジャンボクリスマスツリー」がお目見えし点灯式が開かれました。（ 司会者）「スイッチオン」ジャンボクリスマスツリーはサッポロファクトリーの開業から冬の風物詩として毎年、この時期に設置されことしで33回目です。十勝の広尾町にあるサンタランドから寄贈された高さおよそ15メートル、樹齢およそ30年のトドマツに5万個のLEDライトと1500個