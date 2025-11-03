女優の清野菜名が１０月３１日付で自身のＳＮＳを更新。同月１４日に３１歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、ゆるふわなコスプレ姿を公開した。「先日３１歳になりました。清野です」と書き出し、「今年は中トトロでハッピーハロウィーン」と投稿。メガネをかけ、トトロの着ぐるみに身を包み、鏡の前でポーズを取る様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「トトロ可愛すぎです」「ぎゅーしたい」「ヤバカ