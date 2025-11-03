気象庁強い寒気や低気圧の影響で北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は3日、東北と北陸で雷を伴った激しい雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけた。北日本から西日本でも落雷や突風などに注意が必要としている。気象庁によると、3日は北日本から東日本の上空約5500メートルに氷点下30度以下、西日本で氷点下24度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込む