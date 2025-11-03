2日夕方遊佐町藤崎の工場内の木質チップ置き場で火事がありました。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと2日午後4時半ごろ遊佐町藤崎のチップ工場で「木質チップ置き場で煙が上がっている」と通りかかった人から消防を通じて警察に通報がありました。駆け付けた消防が消火活動に当たり、およそ3時間後の午後7時半前にようやく消し止められました。この火事でウッドチップ1山が焼けました。けが人はいませんでした。警察